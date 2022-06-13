Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da! - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!

13.06.2022 19:33

Fenerbahçe, Santa Clara'nın Brezilyalı 10 numarası Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattı. İstanbul'a gelen 23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe, Santa Clara'nın Brezilyalı 10 numarası Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi İstanbul'a ayak bastı.

HENRIQUE'Yİ İDARİ MENAJER KARŞILADI

Portekiz'in Lizbon kentinden kalkan uçakla saat 18.20'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Lincoln Henrique'yi Fenerbahçe'nin idari menajeri Emir Yolaç karşıladı. Eşiyle birlikte gelen Henrique, kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

SENELİK 700 BİN EURO ALACAK

Fenerbahçe'nin, oyuncu ile senelik 700 bin euroya el sıkıştığı ortaya çıktı. Yapılan sözleşme 4 yıllık olacak ve Lincoln, toplamda 2.8 milyon euro kazanacak. Brezilyalı oyuncu, hem Jorge Jesus ile çalışmayı hem de Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istediği için sarı-lacivertlilere 'Tamam' dedi. 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor forması giyen Lincoln Henrique, geçen sezon Santa Clarada 44 resmi maça çıktı ve 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da! - Son Dakika


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