Fenerbahçe'nin Lig Tarihindeki Rekorları

Fenerbahçe, 69. sezonu oynanacak eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig'de birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Fenerbahçe, geride kalan 68 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en fazla puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım ünvanlarına sahip.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 266 lig maçında 4 bin 38 puan alarak ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 24 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 2 bin 266 maçta toplam 4 bin 14 puan elde etti.

Sıralamada Beşiktaş 3 bin 832 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 908 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

En fazla galip gelen takım

Ligin 68 yıllık geçmişinde toplam 2 bin 266 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1309 galibiyetle, Galatasaray'dan 1 fazla galibiyetle ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1308 ile ikinci, Beşiktaş ise 1220 maçla üçüncü sırada yer alıyor.

Ligin en golcüsü

Fenerbahçe, lig tarihinde en çok gol atan takım ünvanını da elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, ligde toplam 4 bin 111 gol kaydetti. Fenerbahçe'yi 4 bin 66 golle Galatasaray izlerken, Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 728.

Bir sezonda sadece 6 gol yedi

Lig tarihinde bir sezonu en az gol yiyerek kapatan takım Fenerbahçe, kaleci ise Ilie Datcu oldu.

Sarı-lacivertliler, 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gördü. Maç başına 0,2 gol yiyen Rumen Datcu da savunmayla birlikte muhteşem bir performans göstererek, Türk futbol tarihine ismini yazdırdı.

Gol rekoru kırılan maç

Fenerbahçe, lig geçmişinde gol rekorunun kırıldığı maçta da taraflardan biri oldu.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunun son haftasında, 16 Mayıs 1992'de Kadıköy'de yapılan maçı sarı-lacivertliler 8-4 kazandı. Filelere giden toplam 12 gol, Türkiye'nin en üst kademe liginde bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

En iyi sezon başlangıcı

Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım ünvanı Fenerbahçe'ye ait.

2023-2024 sezonunda ilk 10 maçını da kazanan sarı-lacivertli ekip, kendisine ait 8 karşılaşmalık rekoru geliştirerek ünvanını korudu.

En erken şampiyonluk ünvanını Trabzonspor ile paylaşıyor

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım ünvanını, Fenerbahçe ve Trabzonspor paylaşıyor.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor ise 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsledi.

En az gol yiyen şampiyon da Fenerbahçe

Ligde en az gol yiyerek şampiyon olma ünvanı da Fenerbahçe'ye ait.

Sarı-lacivertli takım, 1969-1970 sezonundan kalesinde 6 gol görerek şampiyon olmayı başarmıştı.

Lig tarihinin bir sezonda en iyi averaja sahip takımı, 1988-1989 sezonunu artı 76 averajla kapatan sarı-lacivertliler oldu.

Son haftaya lider girip şampiyon olamayan tek takım

Lig tarihinde sezonun son haftasına puan cetvelinde lider girip de şampiyon olamayan tek takım Fenerbahçe olarak kayıtlarda yer alıyor.

Sarı-lacivertli takım, 34. ve son haftalarda 2005-2006 sezonunda Denizlispor ile berabere kalarak Galatasaray'a, 2009-2010 sezonunda ise Trabzonspor ile berabere kalarak Bursaspor'a şampiyonluk kupalarını kaptırdı.