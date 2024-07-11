Fenerbahçe'nin Lugano maçını Tiago Martins yönetecek

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Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, 23 Temmuz Salı günü TSİ 21.30'da Thun Stockhorn Arena'da İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada Portekizli hakem Tiago Martins düdük çalacak. Martins'in yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak. - İSTANBUL