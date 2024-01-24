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Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi, Başakşehir maçında 14. golünü attı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi, Başakşehir maçında 14. golünü attı

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Başakşehir maçında attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda 14. golünü attı. Fenerbahçe, uzatma dakikalarında attığı golle Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve puanını 57'ye yükseltti. Batshuayi, Süper Lig'de Kayserispor'a karşı hat-trick yapmış ve Konyaspor ile Başakşehir maçlarında da gol atmıştı. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Konferans Ligi'nde de toplamda 9 gol kaydetmişti.

Fenerbahçe\'nin Michy Batshuayi, Başakşehir maçında 14. golünü attı
24.01.2024 - 22:26,
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Fenerbahç'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Başakşehir maçında attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda 14. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup etti. Müsabakanın 58. dakikasında İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil olan Batshuayi, 90+4. dakikada topu filelere gönderdi. Mücadeleyi bu golle kazanan Fenerbahçe, puanını 57'ye yükseltti.

Bu sezon Süper Lig'de Kayserispor'a karşı hat-trick yapan Batshuayi, Konyaspor ve Başakşehir maçlarında da gol atma başarısı gösterdi.. 30 yaşındaki forvet, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adanaspor filelerini 4 kez havalandırırken, Avrupa Konferans Ligi'nde de takımı adına 5 gol kaydetti.

Belçikalı oyuncu, bugünkü golle bu sezonki 14. golüne ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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