Fenerbahçe'nin Miguel Crespo'nun sakatlığıyla ilgili açıklaması
Fenerbahçe, Konyaspor maçı öncesi yaşadığı sakatlıkla sarsıldı. Takımın savunma oyuncusu Miguel Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiği açıklandı. Bu durum, Fenerbahçe'nin defans hattında önemli bir eksiklik yaratabilir.
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11.01.2024 13:24:49. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Miguel Crespo'nun sakatlığıyla ilgili açıklaması - Son Dakika