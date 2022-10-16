Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ayak bileği burkulan Emre Mor, kadroda yer almadı.

Sakatlıkları henüz geçmeyen ve bireysel antrenmanlara devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra kas ağrısı bulunan Miha Zajc da kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Genç oyuncular Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk ve Çağtay Kurukalıp ise kamp kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Çağtay Kurukalıp, Miguel Crespo, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi???????.