Fenerbahçe'nin Nottingham Kadrosu Belli Oldu

25.02.2026 15:29
Fenerbahçe, Nottingham Forest ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İngiltere'nin Nottingham Forest takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

İngiltere'ye gidecek kadroda sakatlıkları bulunan kaleci Ederson, savunma oyuncuları Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, orta saha oyuncuları Edson Alvarez, Anderson Talisca, cezalı Fred ile UEFA listesinde adı olmayan Mert Günok ve Anthony Musaba yer almadı.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu şöyle:

Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif.

Kaynak: AA

