Fenerbahçe'nin penaltısı VAR tarafından iptal edildi

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta sarı-lacivertliler, penanltı kazandı. VAR devreye girdi ve atışı iptal ettirdi.

HAKEM PENALTI VERDİ

Fenerbahçe'de Tadic'in pasıyla son çizgiye inen Ferdi, topu içeri çevirdi. Kale önünde Djilobodji kademeye girdi. Pozisyon sonrası hakem Abdülkadir Bitigen tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.

VAR İPTAL ETTİ

Kısa süre sonra VAR'da bulunan Serkan Tokat, orta hakemi monitöre çağırdı. Pozisyonu VAR'da inceleyen Bitigen, penaltıyı iptal etti.