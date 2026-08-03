Fenerbahçe'nin play-off rakibi belli oldu
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elerse Sparta Prag veya Olimpik Lyon ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü turu geçmesi halinde play-off turundaki rakibi belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.
Üçüncü eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off'larda Sparta Prag-Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Karşılaşmalar, 18-19 ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak.
Play-off turundaki eşleşmeler şöyle:
Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan)/ AEK (Yunanistan)
Celtic (İskoçya) - LASK (Avusturya)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya)/ Viking (Norveç)
Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya)/ Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)/ Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)
Fenerbahçe - Sturm Graz (Avusturya)/ Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa)
Olympiakos (Yunanistan) - NEC Nijmegen (Hollanda)/ Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç)
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