Fenerbahçe'nin Rakibi Belli Oldu
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı geçerse Sparta Prag veya Lyon ile play-off'ta karşılaşacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Sparta Prag- Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi durumunda play-off turunda Sparta Prag - Lyon eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Kanarya, ilk müsabakayı 18-19 Ağustos tarihlerinde Kadıköy'de, rövanş mücadelesini ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
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