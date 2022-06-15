Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nun kura çekimi, İsviçre 'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Organizasyona bu turdan katılacak olan Fenerbahçe'nin gerçekleştirilen kura çekiminin ardından rakibi Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı oldu. Sarı-lacivertli ekip, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.

Kaynak: DHA

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