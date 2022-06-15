Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev oldu

15.06.2022 13:40
Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile eşleşti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nun kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Organizasyona bu turdan katılacak olan Fenerbahçe'nin gerçekleştirilen kura çekiminin ardından rakibi Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı oldu. Sarı-lacivertli ekip, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.

Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz; rövanş karşılaşmaları ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.


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Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev oldu - Son Dakika

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