Fenerbahçe'nin Rakibi Feyenoord

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Feyenoord oldu.
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord ile eşleşti.
İlk müsabaka 5-6 Ağustos tarihinde Hollanda'da, rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. - İSTANBUL
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