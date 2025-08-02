Fenerbahçe\'nin rakibi Feyenoord, Wolfsburg\'a gol oldu yağdı

Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu maç öncesi son hazırlık maçında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. De Kuip'te oynanan maçta Hollanda ekibi, rakibini 4-0 mağlup etti.

FEYENOORD GOL OLDU YAĞDI

Robin Van Persie önderliğindeki Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 27 ve 40. dakikalarda Ayase Ueda, 65. dakikada Luciano Valente ve 75. dakikada İstanbulspor'dan transfer edilen Gaoussou Diarra kaydetti.

TRİBÜNLERDE BİR TARAFTAR RAHATSIZLANDI

Tribünlerde rahatsızlanan Feyenoordlu bir taraftar nedeniyle karşılaşma 80. dakikada her iki takımın da onayıyla sona erdi.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında Çarşamba günü kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.