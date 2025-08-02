Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu maç öncesi son hazırlık maçında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. De Kuip'te oynanan maçta Hollanda ekibi, rakibini 4-0 mağlup etti.
Robin Van Persie önderliğindeki Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 27 ve 40. dakikalarda Ayase Ueda, 65. dakikada Luciano Valente ve 75. dakikada İstanbulspor'dan transfer edilen Gaoussou Diarra kaydetti.
Tribünlerde rahatsızlanan Feyenoordlu bir taraftar nedeniyle karşılaşma 80. dakikada her iki takımın da onayıyla sona erdi.
Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında Çarşamba günü kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord, Wolfsburg'a gol oldu yağdı - Son Dakika
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