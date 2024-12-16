Fenerbahçe'nin Sakatlanan Futbolcuları Hakkında Açıklama

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FENERBAHÇE, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcularının sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

MR'ları çekilen futbolculardan Rodrigo Becao'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic'e sağ arka adalede yırtık ve kanama, Oğuz Aydın'a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konuldu. Sarı-lacivertli oyuncuların tedavisine başlanıldığı ifade edildi.