Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı çekiliş yapıldı. Seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşme ihtimali olan sarı lacivertliler, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev eşleşti.Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu kuraları Nyon'da çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.
Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda 3. turda eşleşebileceği takımlar;
Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde belirlenecek. Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi netleşti! İşte kura sonuçları - Son Dakika