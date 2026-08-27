Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Rakipleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasındaki karşılaşmalar Monako'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. Bu kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa (D), Roma, Shakhtar (D), Villareal, Slavia Prag, LASK Linz (D) ile karşı karşıya gelecek.