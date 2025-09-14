Fenerbahçe'nin Tedesco'lu İlk Maçı - Son Dakika
Fenerbahçe'nin Tedesco'lu İlk Maçı

14.09.2025 19:16
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Tedesco ile Trabzonspor'u 4-2-3-1 taktiğiyle ağırladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, takımını ilk maçında sahaya 4'lü savunmayla sürdü.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada kalede Ederson'u görevlendiren Tedesco, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu.

Orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues yer alırken hücum hattını Sebastian Szymanski, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşturdu. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında ise Youssef En-Nesyri görev aldı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Dorgeles Nene, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Marco Asensio ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

Yeni transferler sahne aldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşısında yeni transferlere şans verdi.

Genç teknik adam, kaleci Ederson ile Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirirken Asensio'yu yedek soyundurdu.

Ederson ve Kerem, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına Trabzonspor karşısında çıktı.

5 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Nelson Semedo da takımını yalnız bıraktı.

Becao 9 ay sonra kadroda

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, 9 ay sonra formasına kavuştu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalan tecrübeli savunmacı, 274 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Becao, son olarak geçen sezon 15 Aralık 2024 tarihinde ligde Başakşehir'e karşı görev yapmıştı.

Taraftardan Kerem'e sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu ısınmaya çıkarken oyuncuyu tribünlere çağıran sarı-lacivertliler, milli futbolcuya tezahüratta bulundu.

Tecrübeli oyuncu, kendisine verilen desteğe yumruk şov yaparak yanıt verdi.

Taraftarlar daha sonra takım kaptanı Mert Hakan'a seslenerek "Mert Hakan Kerem'i buraya getir" şeklinde tezahürat yaptı.

Mert Hakan da Kerem'i her iki tribüne götürerek oyuncuyu alkışlattı.

Maça yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmadan saatler önce stat ve civarında toplanan taraftarlar, tezahüratlarla maç havasına girdi.

Karşılaşma öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere davet eden taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

İlk 11'de 5 değişiklik

Teknik direktör Domenico Tedesco, ligdeki Gençlerbirliği maçına göre Trabzonspor karşısında ilk 11'de 2'si zorunlu 5 değişiklik yaptı.

Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen kaleci Livakovic ile yollar ayrılırken Meksikalı ön libero Alvarez ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra o karşılaşmada forma giyen Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci, yedek soyundu.

Bu futbolcuların yerine kalede Ederson görev yaparken Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.