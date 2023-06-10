Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus Geleceği Hakkındaki Kararını Verdi

Süper Lig devi Fnerbahçe'nin büyük umutlarla takımın başına getirdiği fakat sezonu ikinci olarak bitiren Jorge Jesus, geleceği hakkındaki kararını verdi.

"KARARIMI BAŞKANA SÖYLEDİM"

Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Geleceğimle ilgili kararımı başkana söyledim. Kendisi biliyor ama bunu burada konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Buradaki önemli konu final. Maçı konuşmamız gerekiyor. Finaller her zaman çok güzeldir. Maça az saatler kala odağımız bu olmalı" dedi.

"8 SENEDİR HİÇ KUPA ALAMIYOR"

Kupa maçı için de konuşan Jesus, "Türkiye Kupası bence ülkedeki her takım için önemli bir kupa. Bu ülkenin çok güzel stadyumları var. Umarım çok güzel bir atmosfer olur. Rakibimiz de kazanmak istiyor. Umarım takımım iyi performans sergiler. Fenerbahçe, 8 senedir hiçbir kupa alamıyor. Bu yüzden elimizden geleni yapıp yarınki finali kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.