Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Boşnak golcü Edin Dzeko, Inter'den ayrıldı

Süper Lig'i bu sezonda ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu Edin Dzeko, Inter'den ayrıldı.

INTER'DEN AYRILDI

Sky Italia'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Inter'in yıldızı Edin Dzeko, İtalyan ekibi ile yollarını ayırma kararı aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE OYNADI

Takımın bel kemiği olan 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Manchester City ile oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Şampiyonlar Ligi finalinde de oynadı.

18 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, söz konusu mücadelelerde 14 gol atarken 4 de asist kaydetmeyi başardı.