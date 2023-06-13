Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Boşnak golcü Edin Dzeko, Inter'den ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Boşnak golcü Edin Dzeko, Inter'den ayrıldı

13.06.2023 23:51

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu Edin Dzeko, Inter'den ayrıldı. 37 yaşındaki futbolcu bu sezon Inter'de 51 maçta süre aldı ve 14 gol atarken 4 de asist kaydetti. Fenerbahçe'nin gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istediği biliniyor.

Süper Lig'i bu sezonda ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu Edin Dzeko, Inter'den ayrıldı.

INTER'DEN AYRILDI

Sky Italia'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Inter'in yıldızı Edin Dzeko, İtalyan ekibi ile yollarını ayırma kararı aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE OYNADI

Takımın bel kemiği olan 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Manchester City ile oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Şampiyonlar Ligi finalinde de oynadı.

18 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, söz konusu mücadelelerde 14 gol atarken 4 de asist kaydetmeyi başardı.

Fenerbahçe taraftarını havalara uçuracak haber! Edin Dzeko, Inter'den ayrıldı
YORUMLAR
500
Arda Güler, Jorge Jesus'a 'Nereye gidiyorsun?' diye sordu Arda Güler, Jorge Jesus'a 'Nereye gidiyorsun?' diye sordu

Inter Milan, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Boşnak golcü Edin Dzeko, Inter'den ayrıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:48 Arda Güler, Jorge Jesus'a 'Nereye gidiyorsun?' diye sordu
23:44 Görüntüler kupa gününe ait! Arda Güler, soyunma odasında Jesus'u görünce bakın ne sordu
23:36 Başkente değer ödülleri dahiplerini buldu
23:32 Başkan Asya'ya Afet Bölgesi Hizmet Ödülü verildi
23:27 Mabel Matiz, Elle Style Awards'ta LGBT'lere armağan ettiği ödülüyle konuşmasıyla damga vurdu
23:23 Mabel Matiz'in konuşması törene damga vurdu: Ödülünü LGBT'lilere armağan etti
23:21 Yaşlı adamdan genç kıza tepki çeken sözler: 76 yaşındayım, beni tahrik ediyorsun
23:17 Yaşlı adam genç kızı sokak ortasında taciz etti: 76 yaşındayım, beni tahrik ediyorsun
23:05 Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Boşnak golcü Edin Dzeko, Inter'den ayrıldı
23:01 Fenerbahçe taraftarını havalara uçuracak haber! Edin Dzeko, Inter'den ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2023 00:13:49. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Boşnak golcü Edin Dzeko, Inter'den ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement