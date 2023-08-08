Galatasaraylıları kahreden haber! Tete, İngiltere'ye dönüş bileti aldı

Fenerbahçe'nin açıklama yaparak transferinin uygun bulunmadığını belirttiği Brezilyalı futbolcu Tete, Galatasaray'a imza atacaktı. 23 yaşındaki futbolcu, İngiltere'ye dönüş bileti aldı.

İNGİLTERE'YE DÖNÜŞ BİLETİ ALDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brezilyalı futbolcu, normal şartlarda yarın sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imza atacaktı ancak oyuncu ve temsilcisi yarın sabah 07.00'ye İngiltere'ye dönüş bilet aldı.

Görüntü: Sports Digitale

KARİYERİ

Sağ açık oynayan Tete, Shakhtar Donetsk'te forma giydiği 108 maçta 31 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldız, Lyon'da ise takımına 30 maçta 8 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak oynadığı Leicester City'de ise 14 maçta 1 gol attı.