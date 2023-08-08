Galatasaraylıları kahreden haber! Tete, İngiltere'ye dönüş bileti aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaraylıları kahreden haber! Tete, İngiltere'ye dönüş bileti aldı

08.08.2023 18:09

Galatasaray'ın prensipte anlaştığı Tetê'nin transferi beklenirken, oyuncunun ve temsilcisinin yarın sabah 07.00'ye İngiltere'ye dönüş bileti aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin açıklama yaparak transferinin uygun bulunmadığını belirttiği Brezilyalı futbolcu Tete, Galatasaray'a imza atacaktı. 23 yaşındaki futbolcu, İngiltere'ye dönüş bileti aldı.

İNGİLTERE'YE DÖNÜŞ BİLETİ ALDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brezilyalı futbolcu, normal şartlarda yarın sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imza atacaktı ancak oyuncu ve temsilcisi yarın sabah 07.00'ye İngiltere'ye dönüş bilet aldı.

Bilet bile aldı! Tete'nin transferini bekleyen Galatasaraylıları kahreden haber
Görüntü: Sports Digitale

KARİYERİ

Sağ açık oynayan Tete, Shakhtar Donetsk'te forma giydiği 108 maçta 31 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldız, Lyon'da ise takımına 30 maçta 8 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak oynadığı Leicester City'de ise 14 maçta 1 gol attı.

YORUMLAR (1)
  • Fahri URHAN: Eşyalarını toplamaya gitmiş olabilir. Zaten GS nin forvet hattı şu an bile çok güçlü. GS ye defans lazım. Defansın, forvete göre zayıf kaldığını tüm GS liler biliyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylıları kahreden haber! Tete, İngiltere'ye dönüş bileti aldı - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Antalya'da 34 gündür suyu olmadığı için isyan etmişti! Evinin önünde darp edildi
18:54 Antalya'da 34 gündür suyu olmadığı için isyan eden vatandaş, evinin önünde darbedildi
18:24 Fransa'da protestolar sırasında bir kişi daha hayatını kaybetti, 5 polis gözaltına alındı
18:22 Fransa'daki protestolarda hayatını kaybeden gençle ilgili 5 polis gözaltına alındı
18:20 Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirdi
18:16 Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
18:03 Son Dakika: Akbelen için olağanüstü toplanan TBMM'de muhalefet partilerinin genel görüşme önergesi reddedildi
17:59 Son Dakika: Akbelen için olağanüstü toplanan TBMM'de muhalefet partilerinin genel görüşme önergesi reddedildi
17:53 Galatasaraylıları kahreden haber! Tete, İngiltere'ye dönüş bileti aldı
17:43 İngiltere'ye gidiyor! Tete'nin transferini bekleyen Galatasaraylıları kahreden haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2023 19:41:15. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaraylıları kahreden haber! Tete, İngiltere'ye dönüş bileti aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement