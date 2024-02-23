Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe\'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi\'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçlarının ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Ajax, Dinamo Zagreb, Servette, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise, Olympiakos, Maccabi Haifa ve Molde takımlarından biriyle eşleşecek. Kura çekimi bugün saat 15.00'te yapılacak.

23.02.2024 02:23  Güncelleme: 02:25
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçlarının ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.

Sarı-lacivertliler, son 16 turunda Ajax (Hollanda), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) ve Servette (İsviçre), Sturm Graz (Avusturya), Union Saint- Gilloise (Belçika), Olympiakos (Yunanistan), Maccabi Haifa (İsrail) ve Molde (Norveç) takımlarından biriyle eşleşecek. Kura çekimi ise bugün saat 15.00'te yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu'nda bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Gent (Belçika) - Maccabi Haifa (İsrail): 1-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Servette (İsviçre): 0-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Real Betis (İspanya): 1-1

Bodo/Glimt (Norveç) - Ajax (Hollanda): 1-2

Slovan Bratislava (Slovakya) - Sturm Graz (Avusturya): 0-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2

Ferencvaros (Macaristan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1

Legia Varşova (Polonya) - Molde (Norveç): 0-3 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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