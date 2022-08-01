Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere bilet satışı başladı. Yarın saat 15.00'den itibaren Fenerbahçe kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine satışı yapılacak biletlerin, 3 Ağustos Çarşamba günü de aynı saatte genel satışa sunulacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Slovacko maçı biletlerinin satışına başlandı - Son Dakika

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