Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Alves Jesus ve Luciano Antonio Gomes Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı 'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Pinheiro düdük çalacak.

Kaynak: AA

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Slovacko maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek - Son Dakika

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