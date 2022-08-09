Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon ise sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, son dakikada gerçekleşen Ümraniyespor atağında kontrolüne alabileceği bir topu taca vurunca taraftar çılgına döndü. Büyük tepki gösteren taraftarlar yerlerinden kalkarak Brezilyalı futbolcuyu ıslıkladı.
Sosyal medyada da gündeme oturan futbolcu için binlerce eleştiri yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarların büyük çoğunluğu Gustavo Henrique transferinin kötü bir tercih olduğu konusunda hem fikir oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique'nin Ümraniyespor maçında yaptığı hareket taraftarı çıldırttı - Son Dakika