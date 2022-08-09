Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique'nin Ümraniyespor maçında yaptığı hareket taraftarı çıldırttı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique'nin Ümraniyespor maçında yaptığı hareket taraftarı çıldırttı

09.08.2022 00:29
Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique'nin Ümraniyespor maçında yaptığı hareket taraftarı çıldırttı

Fenerbahçe'nin ligin ilk haftasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı müsabakanın son dakikalarında Gustavo Henrique'nin topu taca vurması taraftarı çileden çıkardı. Yerlerinden kalkan bazı taraftarlar Brezilyalı savunmacıyı ıslıkladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon ise sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı.

TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, son dakikada gerçekleşen Ümraniyespor atağında kontrolüne alabileceği bir topu taca vurunca taraftar çılgına döndü. Büyük tepki gösteren taraftarlar yerlerinden kalkarak Brezilyalı futbolcuyu ıslıkladı.

Taraftar az kalsın sahaya iniyordu! Fenerbahçeli Gustavo Henrique'den son dakikada çıldırtan hareket
Taraftar az kalsın sahaya iniyordu! Fenerbahçeli Gustavo Henrique'den son dakikada çıldırtan hareket
Taraftar az kalsın sahaya iniyordu! Fenerbahçeli Gustavo Henrique'den son dakikada çıldırtan hareket
Taraftar az kalsın sahaya iniyordu! Fenerbahçeli Gustavo Henrique'den son dakikada çıldırtan hareket
Taraftar az kalsın sahaya iniyordu! Fenerbahçeli Gustavo Henrique'den son dakikada çıldırtan hareket

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada da gündeme oturan futbolcu için binlerce eleştiri yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarların büyük çoğunluğu Gustavo Henrique transferinin kötü bir tercih olduğu konusunda hem fikir oldu.

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Gustavo Henrique, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique'nin Ümraniyespor maçında yaptığı hareket taraftarı çıldırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique'nin Ümraniyespor maçında yaptığı hareket taraftarı çıldırttı - Son Dakika
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