Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta'ya Avrupa'dan talipler var - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta'ya Avrupa'dan talipler var

08.08.2022 19:57

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Ally Samatta'ya Belçika ekibi Genk ve Championship kulübü Cardiff talip olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler uzun süredir Tanzanyalı forvete alıcı arıyordu.

Ally Samatta'nın Fenerbahçe kariyeri sona ermenin eşiğinde. Tanzanyalı golcüyü kadrosuna katmak için Avrupa'dan iki kulüp harekete geçti.

GENK KİRALAMAK İSTİYOR

Sporx'in Belçika basınından aktardığı habere göre, Genk'in Fenerbahçe'de forma giyen Samatta için teklifte bulunduğu belirtildi. Tecrübeli golcüyü 1 sene kiralamak isteyen Belçika ekibi Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.

CARDIFF DE DEVREDE

Championship ekibi Cardiff'in de oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunduğu kaydedildi. 29 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu, daha önce de Genk kulübünde forma giymişti. Fenerbahçe, Samatta'yı geçen yaz transfer döneminde 6 milyon euro karşılığında Aston Villa'dan transfer etmişti. Sarı-lacivertliler ile 32 maça çıkan Samatta, 6 gol atma başarısı gösterdi.

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Fenerbahçe, Cardiff, Genk, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta'ya Avrupa'dan talipler var - Son Dakika
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