Süper Lig'de olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi'nde de lider konumda bulunan Fenerbahçe, yarın Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Rennes ile grup liderliği maçına çıkacak. Mücadeleyi kazanması durumunda çok önemli bir avantaj yakalayacak olan Fenerbahçe, son 16 turuna da direkt gitme hakkı kazanacak.
Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcular da basın karşısına geçti. Jesus'un toplantısına ise Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin hareketi damga vurdu. Kahveci, toplantının bir kısmını gazeteciler arasında takip etti.
Kahveci'nin bir süre sonra sorduğu soru da salondakileri önce şaşırttı sonra güldürdü. Kahveci, hocasına "Rotasyon olacak mı?" şeklindeki soruyla kendisini oynayıp oynamayacağı hakkında bilgi vermesi imasında bulundu, Jesus ise bu soruya, "Maçta oynayacaklar idmanda belli oluyor, bu onu biliyor" şeklinde karşılık verdi.
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'un basın toplantısında İrfan Can'dan güldüren hareket - Son Dakika