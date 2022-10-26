Jorge Jesus'un basın toplantısında İrfan Can'dan güldüren hareket - Son Dakika
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Jorge Jesus'un basın toplantısında İrfan Can'dan güldüren hareket

26.10.2022 14:49

Fenerbahçe'nin yarın Rennes ile oynayacağı mücadele öncesi Teknik Direktör Jorge Jesus'un basın toplantısı sırasında gazetecilerin arasına oturan İrfan Can Kahveci'nin sorusu toplantıyı renklendirdi. Kahveci, "Yarın rotasyon olacak mı?" sorusunu sordu.

Süper Lig'de olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi'nde de lider konumda bulunan Fenerbahçe, yarın Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Rennes ile grup liderliği maçına çıkacak. Mücadeleyi kazanması durumunda çok önemli bir avantaj yakalayacak olan Fenerbahçe, son 16 turuna da direkt gitme hakkı kazanacak.

MAÇ ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcular da basın karşısına geçti. Jesus'un toplantısına ise Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin hareketi damga vurdu. Kahveci, toplantının bir kısmını gazeteciler arasında takip etti.

"ROTASYON OLACAK MI?"

Kahveci'nin bir süre sonra sorduğu soru da salondakileri önce şaşırttı sonra güldürdü. Kahveci, hocasına "Rotasyon olacak mı?" şeklindeki soruyla kendisini oynayıp oynamayacağı hakkında bilgi vermesi imasında bulundu, Jesus ise bu soruya, "Maçta oynayacaklar idmanda belli oluyor, bu onu biliyor" şeklinde karşılık verdi.

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Son Dakika Spor Jorge Jesus'un basın toplantısında İrfan Can'dan güldüren hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'un basın toplantısında İrfan Can'dan güldüren hareket - Son Dakika
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