Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi İrfan! Altay'ın formayı geri kazanması artık zor - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi İrfan! Altay'ın formayı geri kazanması artık zor

29.04.2023 22:41

Bel fıtığı ameliyatı nedeniyle sezonu kapatan Altay'ın ardından kaleye geçen İrfan Can Eğribayat, kısa sürede taraftarın güvenini kazandı. İrfan, Sivas deplasmanında yaptığı kurtarışlarla tam not aldı. Bu sezon inişli çıkışlı grafiği nedeniyle çok eleştiri alan Altay'ın, İrfan'ın arkasına düştüğü yorumları yapılıyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. 10 kişi kaldığı ilk yarıyı 3-0'lık üstünlükle tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda kalesinde 1 gol gördü. İrfan Can Eğribayat, ikinci yarıda kalesinde devleşti.

ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR

24 yaşındaki file bekçisi, ikinci yarıda üst üste yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. İrfan'ın performansına hocası Jorge Jesus'tan da övgü geldi.

TARAFTAR MEST OLDU

Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada İrfan Can Eğribayat'ı yere göğe sığdıramadı. İrfan'ın kalede devam etmesini isteyen çok sayıda taraftar görüldü.

ALTAY SEZONU KAPATTI

Bel fıtığı ameliyatı nedeniyle sezonu kapatan Altay, inişli çıkışlı grafiğiyle eleştiri alıyordu. İrfan'ın bu performansını sürdürmesi halinde Fenerbahçe kalesinde isimler kalıcı olarak değişebilir.

Sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Altay'ın formayı alması artık çok zor
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Altay'ın formayı alması artık çok zor
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Altay'ın formayı alması artık çok zor
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Altay'ın formayı alması artık çok zor
YORUMLAR
500

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Sivasspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi İrfan! Altay'ın formayı geri kazanması artık zor - Son Dakika


Son Dakika
22:35 Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi İrfan! Altay'ın formayı geri kazanması artık zor
22:16 Kılıçdaroğlu, Bayraktar kardeşlere böyle seslendi: Siz de şampiyonlar liginin parçası olacaksınız
22:13 Fenerbahçe'nin yeni kalecisi İrfan! Bu performanstan sonra Altay'ın formayı alması çok zor
22:05 Fenerbahçeli Jorge Jesus, Zico'dan sonra bil ilki başardı
21:56 Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Jorge Jesustan ses getiren açıklama: Umarım hakem iyi yönetir
21:54 AK Parti seçim aracının sürücüsü TİP'li gençleri görünce izleyenleri şaşırtan bir tepki verdi
21:48 Beşiktaş-G.Saray derbisi için Jorge Jesus'tan olay yorum: Umarım hakem iyi yönetir
21:48 Son Dakika: Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti
21:47 Kılıçdaroğlu, Bayraktar kardeşlere böyle seslendi: Siz de şampiyonlar liginin parçası olacaksınız
21:32 AK Parti seçim aracının sürücüsü TİP'li gençleri görünce kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2023 22:43:14. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi İrfan! Altay'ın formayı geri kazanması artık zor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement