Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. 10 kişi kaldığı ilk yarıyı 3-0'lık üstünlükle tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda kalesinde 1 gol gördü. İrfan Can Eğribayat, ikinci yarıda kalesinde devleşti.
24 yaşındaki file bekçisi, ikinci yarıda üst üste yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. İrfan'ın performansına hocası Jorge Jesus'tan da övgü geldi.
Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada İrfan Can Eğribayat'ı yere göğe sığdıramadı. İrfan'ın kalede devam etmesini isteyen çok sayıda taraftar görüldü.
Bel fıtığı ameliyatı nedeniyle sezonu kapatan Altay, inişli çıkışlı grafiğiyle eleştiri alıyordu. İrfan'ın bu performansını sürdürmesi halinde Fenerbahçe kalesinde isimler kalıcı olarak değişebilir.
Sosyal medyadaki bazı yorumlar:
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi İrfan! Altay'ın formayı geri kazanması artık zor - Son Dakika