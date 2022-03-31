Fenerbahçe'nin yeni Güney Korelisi Jin-ho Jo, antrenman şovuyla İsmail Kartal'ın gönlünü çeldi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni Güney Korelisi Jin-ho Jo, antrenman şovuyla İsmail Kartal'ın gönlünü çeldi

31.03.2022 08:57

Sarı Lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde transferini bitirdiği Güney Koreli Jin-ho Jo; A takımla çıktığı maçta İsmail Kartal'ı memnun etti. Fenerbahçe'nin hocası, genç futbolcuyu övgüye boğdu.

Fenerbahçe'nin genç yetenekleri dümene geçiyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Futbol Akademi'ye transfer edilen Jin-ho Jo ve İsak Vural'ı A Takım antrenmanına aldı. Genç futbolcular İsmail Kartal'ı adeta büyüledi.

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"FENERBAHÇE ORTA SAHA ARAMAZ"

Orta sahanın her yönünde rahatlıkla oynayabilen Jin-ho Jo için Kartal, "Çok iyi kumaşı var, tıpkı Arda Güler gibi. Oyunun iki yönünü de okuyor, topla ilişkisi çok iyi. Fenerbahçe uzun yıllar orta saha aramaz. A Takım'da rahatlıkla oynar. İsak Vural da inanılmaz yetenekleri olan bir futbolcu. Fenerbahçe'yi çok sevmesi mutluluk verici. Henüz 15 yaşında ama fizik kalitesi olağanüstü" dedi.

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FORMA ASLANIN AĞZINDA

Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'e af çıkması gündemde fakat Kartal'ın düşünceleri olumlu değil. İrfan Can, Pelkas ve Arda Güler'den hayli memnun olan İsmail Kartal, Mesut'a yer açmakta zorlanıyor.

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İsmail Kartal, İsak Vural, Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni Güney Korelisi Jin-ho Jo, antrenman şovuyla İsmail Kartal'ın gönlünü çeldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni Güney Korelisi Jin-ho Jo, antrenman şovuyla İsmail Kartal'ın gönlünü çeldi - Son Dakika
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