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Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı olacak? Hamit Altıntop'tan taraftara müjdeli haber - Son Dakika

Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı olacak? Hamit Altıntop'tan taraftara müjdeli haber

21.12.2021 12:05

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye vermeyeceklerini açıkladı. Bu gelişme, takımın başında kendisini ispatlamış hoca görmek isteyen Fenerbahçeliler'in yüzünü güldürdü.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın Fenerbahçe'nin hocası olacağı iddia edilmişti. Koçak, Beşiktaş derbisini de Başkan Ali Koç'la izleyince iddialar hayli güçlendi. Bu konuya noktayı TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop koydu.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı oluyor? Hamit Altıntop taraftara müjdeyi verdi

"VERMEK İSTEMİYORUZ"

Lig Radyo'ya bağlanan Altıntop, "Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok. Başka takıma gitmesini istemiyoruz" diyerek, bir de çağrıda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı oluyor? Hamit Altıntop taraftara müjdeyi verdi

"VAKİT KAYBETTİRİYOR"

Sürecin Milli Takım'a zarar verebileceğini vurgulayan Altıntop, "Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor! Kenan Koçak'ı F. Bahçe'ye verme niyetimiz yok! Konu kapansın lütfen" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı olacak? Hamit Altıntop'tan taraftara müjdeli haber

Hamit Altıntop, Kenan Koçak, Fenerbahçe, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı olacak? Hamit Altıntop'tan taraftara müjdeli haber - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı olacak? Hamit Altıntop'tan taraftara müjdeli haber - Son Dakika
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