Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro

Jorge Jesus ile resmi sözleşme imzalamak için gün sayan Fenerbahçe'nin Portekizli hocayı hafta içi İstanbul'a davet edeceği ifade edildi. Dünyaca ünlü hocanın sarı-lacivertlilere maliyeti de belli oldu.

YILLIK 7 MİLYON EURO ALACAK

Record'un haberine göre, Fenerbahçe ön anlaşma yaptığı Jorge Jesus ile Şampiyonlar Ligi biletinin alınmasının ardından resmi imzayı atacak. Portekizli hocanın 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtilirken yıllık maaşı da 7 milyon euro olacak.

JORGE JESUS'UN KARİYERİ

Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.