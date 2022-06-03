Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus geldiği andan itibaren spor dünyasında gündeme oturdu. Jorge Jesus, imza töreninde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine topladı.

BENİ BİR BABA OLARAK GÖREBİLİRLER

Jorge Jesus imza töreninde yaptığı açıklamada: "Oyuncularımdan beni büyük bir teknik adam olarak görmelerini isterim. Sonra bir baba olarak da görebilirler. Bu konuya yaklaşımım böyle" ifadelerini kullandı.

HÜCUM FUTBOLU SEVERİM

Jesus çarpıcı açıklamalarının yanı sıra oynatacağı futbol mentalitesi ile ilgili de ipuçları verdi. Kazanmanın tek unsur olmadığını belirterek: "Hücum futboluna önem veririm. Çalıştırdığım takımlar çok fazla gol atar. Futbolda sadece kazanmak tek önemli şey değildir. Taraftarlara güzel bir şov izletmeniz lazım. Benim fikrim bu" sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE'NİN ŞARTLARI EN İYİ SEVİYEDE

Jorge Jesus, üst seviye imkanlara sahip olunduğu üzerinde durarak: ''Fenerbahçe'nin şartları en iyi seviyede. Kontrat konusunda bu benim için yeni değil. 1 yıllık imza atarım. Maddiyat değil, sportif kısmı daha çok önemsiyorum. İşler yolunda giderse kontratı yenileriz. Portekiz dışında çalıştığımda hep bunu yaptım" sözlerini kullandı.