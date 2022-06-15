Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı

15.06.2022 18:02

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un düzenlediği toplantıda kritik konular masaya yatırıldı. Portekizli çalıştırıcının söylediği, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir." sözü sosyal medyayı salladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında top başı yapan Fenerbahçe'de tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus, antrenman öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Her futbolcunun Jorge Jesus'un söylediklerinin çevirisini kulaklıkla dinlediği toplantıda tecrübeli teknik adam çok kritik söylemlerde bulundu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Futbolcularla yaptığı toplantıda söylediği söz sosyal medya gündemine oturdu

"KAZANMAK, HER GÜN ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ÇALIŞTIĞINI BİLMEKTİR"

Portekizli teknik adam, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma ve adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız" ifadelerini kullanarak oyuncularını motive etti. Jorge Jesus ayrıca hem fiziksel hem de mental olarak güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Futbolcularla yaptığı toplantıda söylediği söz sosyal medya gündemine oturdu
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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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