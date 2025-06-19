Süper Lig devi Fenerbahçe, 17 yaşındaki Senegalli Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, transfer döneminin ilk imzasını Senegalli genç yetenek Amara Diouf ile attı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Senegalli genç yetenek Amara Diouf 5 yıllık sözleşme sağladı. Diouf, geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle İstanbul'da ameliyat oldu.
Fenerbahçe'nin tıp ekibinin gözetiminde rehabilitasyon sürecini sürdüren oyuncu, 18 yaşını doldurduktan sonra resmen sarı-lacivertli formayı giyecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yeni transferi! 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek - Son Dakika
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