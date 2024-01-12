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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci, ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Leonardo Bonucci de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. İsmail Kartal yönetimindeki idmanda ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Bonucci, sarı-lacivertli ekibin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e hareket edeceği maçta forma giyebilir.

Fenerbahçe\'nin yeni transferi Bonucci, ilk antrenmanına çıktı
12.01.2024 - 17:58,  Güncelleme: 17:59
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Leonardo Bonucci de antrenmanda yer aldı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekibin yeni transferi İtalyan stoper Leonardo Bonucci de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, yarı yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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