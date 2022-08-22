Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transfer Ezgjan Alioski golle tanıştı. Müsabakanın 80. dakikasında Emre Mor 'un yerine dahil olan Kuzey Makedonyalı futbolcu, 83. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda kontrol ettiği topu ağlara göndererek sarı-lacivertli forma altında ilk golünü kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Alioski siftah yaptı - Son Dakika

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