Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Amrabat dünya futbol tarihine geçti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Amrabat dünya futbol tarihine geçti

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Fenerbahçe'nin Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat, Sivasspor'a attığı ve 131 km hızla giden golüyle futbol tarihine geçti. Yıldız futbolcu, o golüyle İngiliz efsane David Beckham'ın rekorunu da geride bıraktı.

12.11.2024 10:21  Güncelleme: 10:31
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat, Sivasspor maçında ağlara gönderdiği golle futbol tarihine adını yazdırdı.

DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ

Amrabat'ın 131 km hıza ulaşan sert vuruşu, futbol dünyasında "en hızlı 20 şut" arasına girmeyi başardı. Bu özel gol, futbolseverlerin ve istatistik meraklılarının ilgisini çekti.

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat, Sivasspor karşılaşmasında skoru 3-0'a taşıyan golüyle futbol tarihine geçti. Amrabat'ın 23 metreden attığı şut, 131 kilometre hızla ağlarla buluşarak dünya futbolunun "en hızlı 20 şut" listesine girmeyi başardı. Bu olağanüstü gol, futbolseverlerin dikkatini çekti ve hızıyla izleyenleri büyüledi.

DAVID BECKHAM'I GEÇRİ

Amrabat'ın attığı inanılmaz gol, İngiliz efsane David Beckham'ın rekorunu da geride bıraktı. Beckham, 1996 yılında Manchester United formasıyla Derby'ye karşı 129.6 kilometre hızla attığı şutla hafızalara kazınmıştı. Amrabat ise bu hızla Beckham'ı geçerek listede 19'uncu sıraya yerleşti.

Fenerbahçe\'nin yeni yıldızı Amrabat dünya futbol tarihine geçti

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Amrabat dünya futbol tarihine geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Coşkun Aksu:
    1. Hamı mandıralı unutmayalım 67 6 Yanıtla
  • Murat D.:
    Hami Mandıralı da rekor yalan haber yapmayın…!! 33 13 Yanıtla
  • bahattin çetinkaya:
    Habere bak hizaya gel.Adam 19. Beckham ı geçmiş.Sanki dünya rekoru gibi haber yapılmış.Listeyi de yayınlamamışsınız.Hiç olmazsa birincinin Hami olduğunu yazsaydınız.Boş haber. 36 0 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Bende sana evlat bundan sonra adın Saplabat olarak anılacak 17 3 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Fenerbahçe en son şampiyon olduğunda daha doğmamış amrabata bak vay be 15 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    yunus un gölü çakma Amrabat pili bitdi 2 3 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Acun sov devam ediyor 3 1 Yanıtla
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