Fenerbahçe'nin yıldızına açık açık soruldu: Türk Milli Takımı'nda oynar mısın?

Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Estoril Praia'dan 1.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve beklentilerin üzerinde bir performans gösteren orta saha oyuncusu Miguel Crespo, bir YouTube kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

Miguel Crespo'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Fenerbahçe'deki ilk golümün Galatasaray'a olması benim için önemli ve iz bırakan bir andı. O gol, özgüvenimi artırdı ve kariyerim için dönüm noktası oldu. Burada oynayan futbolcular, Galatasaray'a gol atıldığında gerçek Fenerbahçeli olunacağını söylemişlerdi. Camiamızda Galatasaray'a gol atanlar yer ediniyor. Ben de tarihe geçtiğim için çok mutluyum."

"AİLEMLE DÜŞÜNMEM GEREKİRDİ"

"Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse bir teklif gelse oturup ailemle değerlendirmem gerekir. Küçüklüğümden beri Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın hayali kurarak büyüdüm ama Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse tabii ki mutlu olurdum. Bunu ailemle düşünmem gerekirdi."

"PEREIRA'YA MİNNETTARIM"

"Fenerbahçe'ye transferim çok çabuk gelişti. Vitor Pereira, beni çok istedi. Fenerbahçe'ye gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıyorum. Vitor Pereira'ya minnettarım."

"HER GÜN ÇALIŞIYORUM"

"İlk geldiğimde çıkan haberlere, yapılan yorumlar hiç üzülmedim. Fenerbahçe gibi bir takıma, Portekiz 2. Ligi'nden futbolcu geliyor... Onları anlayabiliyorum. Ama sözler beni daha da hırslandırdı. Ben elimden gelenin en iyisini yapmak için her gün çalışıyorum"