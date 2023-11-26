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Geri döndüler! Dusan Tadıc'den 10 dakikada 2 gol - Son Dakika

Geri döndüler! Dusan Tadıc'den 10 dakikada 2 gol

Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, mücadelenin ikinci yarısında Tadıc ile 10 dakikada 2 gol bularak maçta öne geçti.

26.11.2023 - 20:40,  Güncelleme: 20:46
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.

İLK YARI GERİ DÜŞTÜLER

39. dakikada kontra atağa çıkan Karagümrük'te savunma arkasına koşu gösteren Güven Yalçın pasında Can Keleş'i buldu. Livakovic'i çalımlayan Can düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Sarı-lacivertliler, bu gole cevap veremeyince ilk yarı sahadan yenik ayrıldı.

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TADIC PENALTIDAN ATTI

Fenerbahçe, ikinci yarının başında penaltı kazandı. Crespo'nun ortasında İrfan Can topa yükseldi ve kafayı vurdu. Boşa çıkan kaleci Matias Dituro, İrfan Can'a yumruk attı ve penaltıya sebep oldu. Topun başına geçen Tadic takımını maça ortak etti.

Geri döndüler! Fenerbahçe'nin yıldızında 10 dakikada 2 gol

YİNE TADIC

1-1'i yakalayan Fenerbahçe, 58. dakikada Szymanski'nin pasında Dusan Tadic ile bir kez daha gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler bu golle 2-1 öne geçti.

Geri döndüler! Fenerbahçe'nin yıldızında 10 dakikada 2 gol
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Geri döndüler! Dusan Tadıc'den 10 dakikada 2 gol - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geri döndüler! Dusan Tadıc'den 10 dakikada 2 gol - Son Dakika
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