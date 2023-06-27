Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için çirkin teklif! Reddetmeleri 1 saniye sürmedi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için çirkin teklif! Reddetmeleri 1 saniye sürmedi

27.06.2023 14:15

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için bazı menajerler, futbolcunun sözleşmesindeki maddeyi fırsat bilerek, ailesine çirkin bir teklifte bulundu. Bazı menajerler, Arda Güler'in ailesine, "Arda sakatım desin ya da bilerek kart görsün ama bu 1500 dakikayı tamamlamasın. Bu durumda 5 milyon euroya serbest kalır. Size de çok büyük imza parası veririz" teklifinde bulundu. Ancak genç yıldız ve ailesi teklifi jet hızında reddederken, bu menajerlerle görüşmelerini de noktaladı.

Avrupa'da transfer döneminin en gözde isimlerinden olan Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için ünlü menajerler de devrede. Bu menajerlerden bazılarının ise futbolcunun anne ve babasına çirkin bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

SÖZLEŞMEDEKİ MADDEYİ FIRSAT BİLDİLER

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sözleşmesinde "1500 dakikayı tamamlamazsa 5 milyon euroya serbest kalır" bulunan Arda Güler için bazı menajerler, futbolcunun ailesinin kapısını çaldı.

"SİZE ÇOK BÜYÜK İMZA PARASI VERİRİZ"

Menajerler, Arda Güler'in ailesine, "Arda sakatım desin ya da bilerek kart görsün ama bu 1500 dakikayı tamamlamasın. Bu durumda 5 milyon euroya serbest kalır. Size de çok büyük imza parası veririz." teklifinde bulundu. Genç yıldız ve ailesi teklifi reddederken, bu menajerlerle görüşmeyi de kesti.

YORUMLAR (2)
  • Sami Göksu: Açlık çok kötü birley anlıyormusun çok kötü Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Bu çocukta türkiye yi meşgul ediyor Cevap Yaz 20 12 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için çirkin teklif! Reddetmeleri 1 saniye sürmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için çirkin teklif! Reddetmeleri 1 saniye sürmedi - Son Dakika
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