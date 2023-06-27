Avrupa'da transfer döneminin en gözde isimlerinden olan Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için ünlü menajerler de devrede. Bu menajerlerden bazılarının ise futbolcunun anne ve babasına çirkin bir teklifte bulunduğu öğrenildi.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sözleşmesinde "1500 dakikayı tamamlamazsa 5 milyon euroya serbest kalır" bulunan Arda Güler için bazı menajerler, futbolcunun ailesinin kapısını çaldı.
Menajerler, Arda Güler'in ailesine, "Arda sakatım desin ya da bilerek kart görsün ama bu 1500 dakikayı tamamlamasın. Bu durumda 5 milyon euroya serbest kalır. Size de çok büyük imza parası veririz." teklifinde bulundu. Genç yıldız ve ailesi teklifi reddederken, bu menajerlerle görüşmeyi de kesti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için çirkin teklif! Reddetmeleri 1 saniye sürmedi - Son Dakika