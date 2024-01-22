Fenerbahçe\'nin Fred\'i haftalarca sahalardan uzak kalacak

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Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 1-1 kaldığı mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fred'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Brezilyalı orta saha haftalarca sahalardan uzak kalacak.

TENDONUNDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe'den Fred'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues'in Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

HAFTALARCA YOK

Fred'in 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalabilir. Fred'in yerine sarı-lacivertlilerde ilk 11'e en güçlü aday yeni transfer Rade Krunic ve Lincoln Henrique.