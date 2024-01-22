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Fenerbahçe'nin Fred'i haftalarca sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Fred'i haftalarca sahalardan uzak kalacak

Samsunspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'in sağ bacak uyluk ön belgesindeki tendonda yırtık tespit edildiği açıklandı. Brezilyalı futbolcunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

22.01.2024 - 14:37,  Güncelleme: 15:29
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Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 1-1 kaldığı mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fred'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Brezilyalı orta saha haftalarca sahalardan uzak kalacak.

TENDONUNDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe'den Fred'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues'in Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

HAFTALARCA YOK

Fred'in 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalabilir. Fred'in yerine sarı-lacivertlilerde ilk 11'e en güçlü aday yeni transfer Rade Krunic ve Lincoln Henrique.

Fenerbahçe\'nin Fred\'i haftalarca sahalardan uzak kalacak
YORUMLAR (14)
  • Alperen Umut: Bir trabzonlu olarak söylüyorum bu habere çok sevindim Şikebahçe Fredsiz ve penaltısız maç kazanamaz şampiyon Galatasaray :))) Yanıtla 226 162
  • Ali Bilgiç: Şimdi FENERASYON bi bahane bulur ligleri 4-6 hafta erteler çok dert etmeyin ... :)) Yanıtla 183 114
  • Nok Ta: Yani ne diyor kitapta "Fenerbahçe fredsiz puan kaybı yaşamaya devam edecek. Yanıtla 106 106
  • Oktay KUŞÇU: Fb taraftarları diyor, gettiii gettiii şampiyonluk gettiiii:) Yanıtla 107 97
  • Bulent Cebeci: Manchester united Fred i boşuna yollamamış adam kronik sakat Yanıtla 55 94
  • veysel gündeş: rade krunic var sıkıntı yok Yanıtla 44 79
  • zoro beyi: Hükümet desteği lazım demi Trabzonlu 43 53
  • Efsane Doğan: Bende bir rizeli olarak senin gibi trabzonlunun 42 9
  • Oktay KUŞÇU: Veysel Gündeş avutun kendinizi Krunic kim ya Fred'in yerini değil yanını bile dolduramaz :) 16 23
  • Necati Sarıdağ: ALPEREN cincona yenilme sebebiniz anlaşıldı. cincona yattınız FB SİZİ HER HALİYLE GÖMER 16 11
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