Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber! Batshuayi 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber! Batshuayi 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

18.03.2023 13:56

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçında Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe'de, Belçikalı golcü Batshuayi 16. dakikada sakatlanarak gözyaşları içinde sahayı terk etti. Kasığında sorunlar yaşadığı bildirilen yıldız santraforun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla'yı 1-0 mağlup etmişti. İlk maçı 2-0 kaybettiği için Avrupa'ya veda eden sarı-lacivertliler, mücadelede Batshuayi'yi sakatlığa kurban verdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHAYI TERK ETMİŞTİ

Sevilla maçının 16. dakikasında Batshuayi, Fenerbahçe'nin yakaladığı hızlı atakta topla çıkmak isterken bir anda acılar içinde kendisini yere atmıştı. Kasığında problem yaşayan futbolcu gözyaşlarına hakim olamazken, sedyeyle sahadan çıkarılmış ve yerini King'e bırakmıştı.

3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Sevilla maçının ilk yarısında kasık sakatlığı yaşayan ve oyuna devam edemeyen Batshuayi'nin, 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber! Batshuayi 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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