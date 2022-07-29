"Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Sarı-lacivertliler, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Luan Peres transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika

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