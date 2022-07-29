Fenerbahçe, Luan Peres transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Luan Peres transferini KAP'a bildirdi

29.07.2022 22:59
Fenerbahçe, Luan Peres transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, O. Marsilya'dan Brezilyalı stoper Luan Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, O. Marsilya'dan Brezilyalı stoper Luan Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.225.000 Avro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak azami 237.500 Avro bonus bedeli Olympique Marseille Kulübüne ödenecektir." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Luan Peres transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Luan Peres transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika
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