Fenerbahçe, Olympiakos ile çeyrek finalde karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Olympiakos ile çeyrek finalde karşılaşacak

Fenerbahçe, Olympiakos ile çeyrek finalde karşılaşacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, yarın Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe, Yunanistan temsilcileriyle daha önce 9 kez karşılaştı. Fenerbahçe'nin Yunanistan takımlarına karşı sadece Atromitos'u yenebildiği belirtildi. Fenerbahçe, Olympiakos ile daha önce 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmış ve iki maçı da kaybetmişti.

10.04.2024 09:33
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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Yunanistan temsilcileriyle 9. karşılaşmasına çıkacak.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.45'te başlayacak.

Müsabakayı, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.

Yunan ekipleriyle ilk kez 2002-2003 sezonunda karşılaşan Fenerbahçe, UEFA Kupası 2. tur mücadelesinde eşleştiği Panathinaikos'la sahasında 1-1 berabere kalırken, deplasmanda 4-1 mağlup olarak Avrupa'dan elendi.

Sarı-lacivertli ekip, bir sonraki Yunanistan eşleşmesini ise 8 yıl sonra 2010-2011 sezonunda yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 kaybettiği rakibine karşı sahasında normal süreyi 1-0 önde tamamladı. Ancak PAOK, uzatma bölümlerinde attığı golle skoru 1-1'e getirerek Avrupa'da tur atlayan taraf oldu.

Sadece Atromitos karşısında kazandı???????

Fenerbahçe'nin Yunanistan takımlarına karşı galibiyet alabildiği tek ekip Atromitos oldu.

2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Atromitos ile eşleşen sarı-lacivertli takım, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşını da 3-0'lık skorla geçerek gruplara kalmayı başardı.

Fenerbahçe, yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı Olympiakos'la 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda da karşı karşıya geldi.

İstanbul'da oynanan mücadeleyi 3-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, Atina'daki karşılaşmadan da 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Grupta oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, mağlubiyetlerinin ikisini de Olympiakos karşısında yaşadı.

Yunanistan temsilcileri karşısında oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Olympiakos ile çeyrek finalde karşılaşacak - Son Dakika

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