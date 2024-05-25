Fenerbahçe, Olympiakos ile üçüncülük maçına çıkacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Olympiakos ile üçüncülük maçına çıkacak

Fenerbahçe, Olympiakos ile üçüncülük maçına çıkacak

THY Euroleague Final Four'da üçüncülük maçına çıkacak olan Fenerbahçe, yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe, yarı finalde Panathinaikos'a mağlup olarak üçüncülük mücadelesi verecek. İki takım arasında normal sezonda oynanan maçlarda birer galibiyetleri bulunuyor.

25.05.2024 10:58
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THY Euroleague Final Four'da üçüncülük maçına çıkacak olan Fenerbahçe, yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Final Four'da Fenerbahçe, yarı finalde Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a 73-57 mağlup olarak üçüncülük maçına çıkacak. Yarı finalin diğer maçında ise Real Madrid, bir başka Yunan ekibi Olympiakos'u 87-76 yenerek adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak üçüncülük müsabakası yarın TSİ 18.00'e başlayacak. 6. kez bu organizasyonda mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 kez final oynayıp 1 kez kupayı kaldırma başarısı gösterirken, 2 kez de dördüncü oldu.

İki ekip arasında normal sezonda oynanan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul'da rakibini 79-77 yenerken, Pire'deki mücadeleyi ev sahibi 84-81 kazanmayı başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Panathinaikos, Yunanistan, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

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