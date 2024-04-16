Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak

Abuzer Kadayıf:

Bu gereksiz mücadelede Olympiakos başarılar dilerim Galatasaraylıyım Urfa’da sahadan kaçanlar izlesin :))

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samet dönmez: Gereksiz varsa ortada sensin :) sahadan kaçan mı aldığınız alın teri olmayan kupalarınıza bir yenisini daha eklediniz aslında almanız gereken msj varken FB düşmanları alamadı maalesef msjı 55 11

erol damar: kahraman vatanın bozuk adamı 29 4