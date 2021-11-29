Fenerbahçe Opet: 3-2

Getir şirketi, fırtına sebebiyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu

İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı

Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü

Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim