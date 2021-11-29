Fenerbahçe Opet: 3-2

SALON: EczacıbaşıHAKEMLER: Erdal Akıncı, Ebru KayaECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Adams, Fatma, Elif, MerveFENERBAHÇE OPET: Fedorovtseva, Eda, Naz, de Souza, Dicle, Lazareva, Gizem (L), Cansu, Tutku, Buse, BelizSETLER: 3-2 (16-25, 25-17, 25-21, 17-25, 16-14)SÜRE: 136 dakika (23,27,36,28,22)Misli.com Sultanlar Ligi 11'inci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Fenerbahçe Opet'i 16-25, 25-17, 25-21, 17-25, 16-14'lük setler sonucunda 3-2 mağlup ederek 9'uncu galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 31 sayıyla Tijana Boskovic oldu.
Kaynak: DHA
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