Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Fenerbahçe Opet, finalde ÇBK Mersin'i 65-64 yenerek 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

04.12.2024 21:16
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Salon: Ankara

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Yücel Çilingir, Orkun Yurttaş

Fenerbahçe Opet: Allemand, Sevgi Uzun 13, Williams 4, Charles 15, Meesseman 20, Olcay Çakır Turgut 7, Alperi Onar 6, Tilbe Şenyürek, Ayşe Yılmaz

ÇBK Mersin: Fauthoux 3, Anderson 8, Sinem Ataş 6, Rupert 7, Howard 21, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 5, Derin Yaya, Mccovan 14

1. periyot: 22-21

Devre: 40-32

3. periyot: 51-42

Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ÇBK Mersin'i 65-64 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

Mücadeleye her iki takım da sayılar bularak başlarken karşılaşmanın ilk 5 dakikası ÇBK Mersin'in 13-8 üstünlüğüyle geçildi. Sevgi Uzun ve Charles'in sayılarıyla farkı kapatan sarı-lacivertliler, sonrasında da 3 sayı (18-15) öne geçti. ÇBK Mersin ise Anderson ve Feride Şevval Akalan'ın sayılarıyla farkın açılmasına izin vermedi. İlk periyot Fenerbahçe Opet'in 22-21 üstünlüğüyle tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan, hem pota altından hem de yay gerisinde etkili olan sarı-lacivertliler, 15. dakikayı 32-27 önde geçti. Howard ve Rupert'in sayılarıyla farkı kapatmaya çalışan ÇBK Mersin'e, Olcay Çakır Turgut, Meesseman ve Alperi Onar ile karşılık veren Fenerbahçe Opet, ikinci periyodun bitimine 1 dakika 48 saniye kala farkı 9 sayıya (38-29) çıkardı. Fenerbahçe Opet, soyunma odasına 40-32 önde gitti.

Üçüncü periyoda iki takım da katı savunma uygulayarak başladı. Periyorun ilk 2,5 dakikası iki takım da sayı atamadı. Bu dakikadan sonra Meesseman'ın basketleriyle 4-0'lık seri yakalayan ve farkı 12 sayıya (44-32) çıkaran Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'in başantrenörü Victor Lapena'ya mola aldırdı. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 27. dakikada farkı 15 sayıya (49-34) çıkardı. ÇBK Mersin, 8-0'lık seri yakalayarak farkı 7'ye kadar indirse de mücadelenin üçüncü çeyreğini Fenerbahçe Opet, 51-42 önde bitirdi.

Final periyoduna iyi başlayan ÇBK Mersin, Mccovan, Sinem Ataş ve Feride Şevval Akalan'ın sayılarıyla 9-2'lik seri yakalayarak mücadelenin bitimine 7 dakika kala farkı 2'ye (53-51) indirdi. Fenerbahçe Opet, bu dakikadan sonra Meesseman, Williams ve Sevgi Uzun'un sayılarıyla farkı 10 sayıya (63-53) çıkardı.

Son dakikaları çekişmeli geçen mücadeleyi 65-64 kazanan Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13. kez müzesine götürmeyi başardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı - Son Dakika

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