Fenerbahçe Opet, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti

Gençlik ve Spor Bakanı: Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'na doğru başarılı bir şekilde ilerliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin tüm spor branşlarında hedeflerine başarılı bir şekilde yürüdüğünü belirterek, "Hedef de 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah bu ülkenin sporcuları, Paris'te bu bayrağı göndere çektirecek." dedi. Bakan Bak, Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunun açılışında konuştu.