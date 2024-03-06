Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Eser Türkoğlu
PTT: Mirkovic, Caffrey, Merve Çepni, Yasemin Özel, Yiwen, Hande Naz Sunar ( Özlem Güven, Özlem Tuğral, Hümay Fırıncıoğlu, Levinska, Merve Tanyel, Elif Su Yavuz, Nehir Kurtalan)
Fenerbahçe Opet: Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal, Ana Cristina ( Gizem Örge, Drca, Vargas, Ergül Avcı)
Setler: 21-25, 24-26, 18-25
Süre: 78 dakika (24, 29, 25)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti.
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e benzerliği ile dikkat çeken bir garsonun o anları sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, birbirinden komik yorumlarda bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin tüm spor branşlarında hedeflerine başarılı bir şekilde yürüdüğünü belirterek, "Hedef de 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah bu ülkenin sporcuları, Paris'te bu bayrağı göndere çektirecek." dedi. Bakan Bak, Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunun açılışında konuştu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 94 yıl önce Burdur'a yaptığı ziyareti anmak için düzenlenen törenlerle kutlandı. Kortej yürüyüşü ve çelenk sunma törenine Burdur Valisi, Garnizon Komutanı, il protokolü, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Törenlerde öğrenciler tarafından bayrak sunuldu ve Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı.
FIFA, 27 Şubat tarihinden itibaren Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı uygulayacak. Daha önceki dönemlerde oyuncuların FIFA'ya açtığı davalar sonucunda alacaklarını ödemeyen kulüp, transfer tahtasını açmak için ödemeleri yapacak.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara'yı 25-23, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15 setlerle 3-2 mağlup etti. Maç 141 dakika sürdü.
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