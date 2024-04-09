Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit\'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk mücadelesinde Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 22-25, 27-25, 23-25, 25-27'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Stevanovic, Gray
Fenerbahçe Opet: de Souza, Eda, Drca, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Gizem (L), Ada, Meliha
Setler: 22-25, 27-25, 23-25, 25-27
Süre: 127 dakika (28, 33, 32, 34) - İSTANBUL
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, Kayserispor ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maç, 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Bilet fiyatları ve indirimler hakkında bilgi verildi.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Macaristan'ı 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Ece Türkoğlu ve Miray Cin'in attığı gollerle Türkiye galip geldi.
Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturmayı amaçladı. Yapılan bilgilendirmede, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarından kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığı vurgulandı. Ayrıca Ramazan Bayramı tatili süresince trafik denetimlerinin artırıldığı ve vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.
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