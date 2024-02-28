Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İlk maçta rakibine 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşta ise Stuttgart'ı 25-15, 25-15, 23-25, 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ise Fenerbahçe, Allianz Vero Volley- LKS Commercecon Lodz eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.

28.02.2024 22:21
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı konuk etti. İlk maçta rakibine 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşta ise Stuttgart'ı 25-15, 25-15, 23-25, 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe yarı finalde ise Allianz Vero Volley- LKS Commercecon Lodz eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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